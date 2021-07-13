Відповідне голосування заплановане на 15 липня.

Голосування за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ планується у четвер, 15 липня, а у п’ятницю, 16 липня, парламент може призначити на цю посаду депутата від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Монастирський повідомив у коментарі журналістам.

Він зазначив, що завтра відбудеться засідання профільного комітету ВР щодо відставки Авакова, а післязавтра питання його звільнення буде винесено на розгляд депутатів.

"Ймовірно у п’ятницю відбудеться ще одне засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, відповідно розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ", – повідомив Монастирський.

Говорячи про своє рішення погодитись очолити МВС, Монастирський зазначив, що це було "найскладніше рішення" у його житті.

Відставка Авакова

13 липня Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади глави МВС.

"Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!" – прокоментував Аваков.

Денис Монастирський – що про нього відомо

Монастирський народився 12 червня 1980 року. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії “Слуга народу” під номером 19 у списку як безпартійний. Голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

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Автор: Надя Пришляк