Міністр подякував команді МВС за роки спільної праці.

Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ", - йдеться у заяві.

"Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!" - прокоментував Аваков.

Відставка Авакова - що відомо

Раніше про відставку Авакова УНІАН повідомило джерело в парламенті. За даними співрозмовника, сьогодні має відбутися засідання фракції "Слуга народу", де буде обговорене це питання.

Сьогодні, 13 липня, народний депутат від "СН" Арсеній Пушкаренко повідомив, що сьогодні може відбутися засідання фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського.

"Нам проанонсували, що, можливо, буде фракція і що в ній має взяти участь президент. Теми на фракцію... нам не оголошують. Все залежить від того, як закінчиться позачергове (засідання парламенту - УНІАН) і що буде з першим законом, де тисяча поправок", - зазначив Пушкаренко.

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Автор: Денис Прядко