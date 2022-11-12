Ігнор Росії чи замовчування агресії: яким буде саміт G20 в Індонезії

У вівторок, 15 листопада, в Індонезії стартує саміт G20. Ще на етапі підготовки події головною інтригою стала присутність президентів України та Росії, які одночасно були запрошеними на саміт. Відколи ж питання участі Путіна було знято, залишилось незрозумілим лише одне: яке місце у порядку денному саміту займатиме Україна.

15 листопада на острові Балі в Індонезії розпочнеться саміт "Великої двадцятки". Традиційно участь у ньому беруть постійні члени "групи двадцяти" — лідери країн з найбільш розвинутою економікою у світі й представники Європейського союзу. А також запрошені на саміт країни, серед яких цього року є Україна.

Небажаний гість

Росія дуже прагнула взяти участь у саміті. Принаймні, про це може свідчити неприкрите бажання, щоб "сильні світу цього" знову почали говорити з Володимиром Путіним. Але не так склалося, як гадалося.

Спочатку президент Індонезії розповів, що Путін прийняв його запрошення і запевнив у намірі приїхати на Балі. Далі вже представник президента РФ Сергій Ушаков підтвердив участь Росії у саміті. Після цього прозвучала ще ціла низка заяв офіційних осіб Кремля про готовність "обговорювати питання" в межах G20.

Наприклад, за кілька тижнів до саміту речник президента РФ Дмитро Пєсков раптово заявив, що Путін та Байден могли б зустрітись для поновлення обговорення "гарантій безпеки" для Росії, про які говорили рік тому. Проте й без таких безглуздих пропозицій з кожним днем ставало зрозумілим, що бачити Путіна на Балі, а тим паче про щось з ним домовлятись, мало хто зацікавлений.

Ба більше, лідери низки країн закликали до виключення Росії з G20, а у випадку приїзду Путіна на Балі, як пише Bloomberg, світові лідери планували бойкотувати саміт. Пізніше очільниця Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн все ж закликала не бойкотувати зустріч "двадцятки", а "краще сказати йому [Путіну] в обличчя, що ми думаємо".

Про небажання брати участь у саміті разом з Путіним зокрема заявив президент України Володимир Зеленський: "Позиція - моя особиста та України - була у тому, що якщо лідер РФ братиме участь, то Україна не братиме".

А президент США Джо Байден дав зрозуміти, що зустріч з російським диктатором небажана навіть в кулуарах.

Втім, що Путіна вже не раз принижували на самітах "Великої двадцятки" у попередні роки. Наприклад, у 2014-му році президент РФ втік з G20 після того, як низка лідерів розкритикували його агресію проти України та публічно відмовились потиснути йому руку. Ситуація повторилась на засіданні лідерів у 2016-му, коли прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, нібито поспішаючи, "забула" привітатися з Путіним й не потисла йому руку.

Тож цього року російському диктатору не залишилось нічого іншого, ніж взагалі відмовитись від участі у "Великій двадцятці".

"Звичайно, Путін злякався. Він отримує таких "ляпасів" від ЗСУ, що отримати "ляпаса" ще й на міжнародному майданчику, мабуть, для нього було б дуже болісно. Все це - ознака слабкості та переляку, ознака тієї ганьби та ізоляції, в яку потрапила Росія", — вважає Надзвичайний посол України в Австрії (2014-2022 рр.) Олександр Щерба.

Замість Путіна на заході буде присутній міністр закордонних справ Сергій Лавров. При цьому, в МЗС України кажуть, що напередодні G20 була проведена велика робота, щоб Росія почувала себе максимально ізольованою та не здатною впливати на серйозні рішення.

Центральне місце на G20

Натомість президент України Володимир Зеленський братиме участь в G20, та, ймовірно, звернеться до лідерів "двадцятки" у форматі онлайн-включення. І Україні є, що запропонувати їм для обговорення.

В МЗС України не очікують від саміту якихось конкретних рішень щодо війни в Україні, адже захід буде сконцентрованим на інших питаннях.

"Там будуть не лише країни, які називають речі своїми іменами й називають Росію тим ім'ям, на яке вона заслуговує. Там будуть і ті, хто грає в нейтральність, хто намагається хоч морально, але підтримати Путіна", – пояснює міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Однак експерт "Української призми" Олександр Краєв вважає, що Україна цікава лідерам найрозвинутіших країн світу насамперед як держава, яка здатна попередити світову кризу напередодні зими 2022-2023 років.

"Підійти до проблематики України, аби вона була цікава всім країнам — можливо. Всім зрозуміло, що виконувати "зернову угоду" можна і варто без участі Росії. Тому очевидно, що на саміті буде вирішуватись питання, як Україна рятуватиме інші країни світу від голоду. Таким чином, соціально-економічна проблематика стане тією, на яку ми зможемо тиснути. Вона надасть нам найбільший дипломатичний та економічний профіт", — зазначає експерт.

Політолог Олег Пастернак переконаний, що Україна має використати можливість "достукатись" навіть до таких країн, які опосередковано підтримують Росію, чи займають нібито нейтральну позицію. Одним з таких питань, які сильно непокоять інші країни, є тема ядерного шантажу з боку РФ.

"Приклад Росії показав, що наявність ядерної зброї стає елементом не лише шантажу, а деструктивної поведінки світових гравців. І я думаю, що нам слід чекати на якусь заяву країн щодо неприпустимості використання ядерної зброї. До речі, саме про це в Пекіні говорив Шольц", — розмірковує Пастернак.

На думку політолога Олександра Антонюка, Україна отримала унікальну можливість пояснити світовим лідерам не лише те, що Росія — країна-терорист, але й те, наскільки страшні наслідки матимуть дії росіян для всього світу.

"Зрозуміло, що "двадцятка" сьогодні точно не дасть рішення в питанні безпеки, але ми принаймні закладаємо фундамент для цього. Маємо показати проблеми, з якими зараз стикнулася Україна. Якщо світ зараз не почне реагувати, з часом ці питання набудуть вже глобального значення", — вважає політолог Антонюк.

Замовчування агресії

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко пояснює, що частина лідерів G20 продовжує бачити питання російської агресії крізь призму внутрішніх інтересів. Тому лідери "двадцятки" часто не можуть дійти консенсусу. А щоб не викликати суперечностей між країнами "групи двадцяти" в Індонезії, питання агресії РФ взагалі не включено до порядку денного.

"Спробують сконцентруватись на боротьбі з глобальним потеплінням чи наслідками коронавірусу — якихось безконфліктних питаннях. Індонезія намагається уникнути питання України, щоб саміт пройшов "тихо і гладко". Але це хибний підхід, коли українське питання сьогодні є питанням світової безпеки", — вважає він.

На офіційному сайті G20 можна знайти три пріоритетні теми для зустрічі лідерів. Ними стануть глобальна архітектура охорони здоров’я, цифрова трансформація та перехід на стійку енергетику.

Міжнародник Олександр Сушко наголошує, що принаймні в енергетичному блоці світовим лідерам буде важко повністю винести "за дужки" питання зупинки "Північних потоків", а також цін на російські енергоносії: "Думаю, що лідери західних держав будуть говорити про те, щоб зменшити можливість Росії компенсувати на ринках третіх країн ті втрати, які вона зазнає через запровадження ембарго і інших обмежень, пов'язаних з агресією проти України".

Водночас на думку експерта, саміт залишається майданчиком, на якому світовим лідерам доведеться спілкуватись з російською стороною.

"Говорячи з Росією про ті чи інші глобальні проблеми, лідери все одно будуть опосередковано замовчувати її роль у розв'язанні війни з Україною, легітимізуючи цим дії РФ. Мовляв, попри все, з Росією можна мати справу. За попередньою інформацією, з тексту фінальної декларації саміту все-таки вихолощуються згадки про російську агресію — аби РФ також підписала документ", — говорить Сушко.

Проте не варто шукати в цьому зраду. По-перше, росіяни поки що потрібні іншим учасникам "групи двадцяти", адже фінальну декларацію мають підтримати усі країни "Великої двадцятки", серед яких і Росія.

По-друге, все-таки понад десять країн у складі G20 є друзями України. Тому, питання агресії РФ, ймовірно, будуть обговорюватись на двосторонніх зустрічах президентів. А ганебна втеча російської армії з Херсона (єдиного захопленого Росією за дев’ять місяців широкомасштабної агресії обласного центру України), може змінити ставлення до РФ тих, хто або був на її боці, або тримав нейтралітет. Зокрема такого ключового геополітичного гравця, як Китай.

Адже ще до "від’ємного наступу" росіян з Херсона очікувалось, що, наприклад, на зустрічі президентів США та КНР Джо Байден та Сі Цзінпінь можуть обговорювати питання дипломатичної підтримки Росії Китаєм в Радбезі ООН, а також зростання торгівлі з росіянами.

Крім того, як розповіла УНІАН представниця Держдепу США Андреа Калан, ймовірною темою обговорення на G20 стане продаж Росії Іраном дронів-камікадзе.

Наразі експерти схильні вважати, що всі питання на саміті будуть так чи інакше крутись навколо війни проти України. А, можливо, офіційний порядок денний заходу буде відкорегований.

Анастасія Світлевська