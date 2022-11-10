З Херсону "за порєбрік": чого чекати від від’ємного наступу росіян

Про ймовірний контрнаступ ЗСУ на півдні України мова йшла ще з літа. Але звільнення Херсонщини чекали ще відтоді, як у квітні захлинувся наступ росіян на Миколаїв та Кривий Ріг. Врешті, 9 листопада окупанти пересилили себе і заявили про новий "жест доброї волі".

Ще з початку літа прогнозувалося, що Росія довго не зможе тримати Херсон і весь правий берег області через кепську логістику. ЗСУ обстрілювали мости через Дніпро й не дозволяли окупантам підвозити боєприпаси для утримання правобережного угрупування. Врешті, 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що російська армія покидає правий берег Херсонської області. Мова, звісно, й про Херсон.

"Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежі річки Дніпро, по лівому її берегу... Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ...Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра", - сказав Суровікін.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу погодився з висновками Суровікіна: "Приступайте до відведення військ". Й інформаційний простір буквально вибухнув.

Розчарування росіян

Вже другий день українські користувачі соцмереж можуть насолоджуватись "зрадою", яка несеться російськими пабліками. Попри те, що Кремль не змінив свої звички та видав пропагандистам "методички" з брехливими виправданнями й черговими спробами звинуватити Україну в "тероризмі", громадяни РФ страшно обурені ситуацією. Більшість з них вже не вірять у "багатоходовочки" й існування якогось притомного плану "спеціальної воєнної операції". А багато вже ставлять питання руба: "За що загинули десятки тисяч росіян?".

Втім, найнахабнішим громадянам пропагандисти нагадують: Підтримуєш здачу Херсону? Читай Кримінальний кодекс РФ, стаття 280.1 – публічні заклики до дій, направлених на порушення територіальної цілісності РФ. Не підтримуєш, засуджуєш здачу Херсону? Читай Кримінальний кодекс РФ, стаття 280.3 – публічні дії, направлені на дискредитацію використання Збройних сил РФ...

Жару до цього вогню додало й рішення президента України Володимира Зеленського про утворення чотирьох військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області. У відповідному указі №760/2022 від 9 листопада йдеться про появу Долматівської та Голопристанської військових адміністрацій Скадовського району, а також Каховської та Хрестівської військових адміністрації Каховського району. Уся "сіль" в тому, що Долматівка, Гола Пристань, Каховка та Хрестівка знаходяться на окупованій російськими загарбниками частині Херсонської області – на лівому березі Дніпра, куди окупанти кілька тижнів тому перенесли окупаційну адміністрацію з Херсону та куди нібито відходять.

Обережна перемога України

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, вірити словам росіян не можна.

"Треба бути завжди готовим до будь-чого з їхнього боку", - сказала вона і додала, що українці, на щастя, вже навчились не ширити "фальстарти перемог" та дають силам оборони спокійно працювати, "без "перегріву" інформаційного поля".

"Наші сили оборони продовжують витісняти ворога з тимчасово окупованих територій. З боями. Наша свобода має високу ціну", - зазначила вона.

За словами військового експерта Євгена Дикого, штурм великого міста – це величезні втрати. Тож, якщо з Херсона дійсно вдалося видавити окупантів без штурму, це була б велика радість.

Що ж до того, чи дійсно 100% окупанти відходять на лівий берег Дніпра, Євген Дикий нагадує, що останні кілька тижнів навколо цього питання були "гойдалки": "Коли з одного боку вже велася підготовка до відступу, а з іншого – з лівого берега перекидали все нових і нових "мобіків"".

"Технічно з Херсона можна зробити сучасний аналог Сталінграду, і буквально ще сьогодні зранку я вважав, що саме так і спробують вчинити наші опоненти. Але схоже, Сталінград відміняється… Путін ще цілком може змінити своє рішення, і таки залишити правобережне угрупування героїчно помирати під Хімарсами, але все ж 99%, що рішення про відступ остаточне. Лишається сам Херсон, поки що напханий окупантами та оточений лінією окопів й бліндажів, і суто теоретично ще все може змінитись, але – навряд", - зазначає експерт.

Водночас генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг вважає, що треба зачекати і подивитися, що реально відбувається у Херсоні й на правому березі області.

"Ми бачили оголошення, але, звичайно, ми зачекаємо і подивимося, що насправді відбувається на місці. Але ми дійсно знаємо, що Росія спочатку була витіснена з півночі - біля Києва, потім на сході - навколо Харкова, а після того, дійсно, ми дійсно бачимо, як українці здатні повільно відтісняти російські сили також на півдні навколо Херсона", - заявив Столтенберг.

Він запевнив, що НАТО продовжить підтримувати ЗСУ як на Херсонщині, так і далі у майбутньому.

Блекаут і важка зима

В Україні майже ніхто не очікує, швидкого й легкого від’ємного відступу росіян. І можна лише здогадуватись, в якому стані окупанти лишають після себе українські міста і села.

За словами незалежної експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, масовані ракетні атаки окупантів упродовж жовтня та 2 листопада проти енергетичної інфраструктури України доповнюються ще поваленням опор високовольтних мереж російською військовою технікою в Бериславскому районі Херсонської області.

"Мета - залишити Херсон та сусідні села без електроенергії, води, зв'язку. Так "асвабадітєлі" піклуються про мирних жителів, яких називають "одним народом" з собою", - нагадує вона.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що вже завтра влада Миколаївщина підготує та відправить на деокуповані території на півдні гуманітарну допомогу.

"Ми готуємо гуманітарку: фури з їжею, старлінками, генераторами. Ми одразу будемо відправляти допомогу людям, які довгий час були в окупації", - сказав він.

Крім того, вже досить скоро варто очікувати нових ударів окупантів по нашій критичній інфраструктурі. Адже в Росії не приховують таких намірів. Так, депутат Держдуми РФ Андрій Луговой заяви, що по Херсону "все іде за планом", але "ми готові посіяти хаос та паніку, добивати енергетичну інфраструктуру, щоб ні у кого не було навіть шансів думати, що у період холодів будуть комфортні умови для життя".

За словами військового експерта Євгена Дикого, незалежно від взяття Україною Херсона, Росія продовжить "валити ракетами нашу енергосистему й спробує забезпечити нам повний блекаут, як тільки технічно спроможеться це зробити".

"Наразі їх стримує лише брак ракет, але як тільки іранські аятоли доправлять партію їхніх неліцензійних "майже Іскандерів" та відбудеться поповнення армії саморобних, але ефективних за рахунок дешевизни та кількості, "мопедів", "рокет-шоу" поновляться", - вважає він.

Переговорний маневр

Та небезпечнішим за ракети може стати намагання нарешті "замирити" Україну й Росію. Ще напередодні "жесту доброї волі" від росіян у Херсоні до Києва з метою підштовхнути українську владу до переговорів з Кремлем приїздив радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван.

"У разі перемоги "погляду Саллівана" у Вашингтоні, нам легко можуть перекрити кран військової допомоги і в такий спосіб примусити до мирних перемовин з агресором, який, за умови продовження постачання нам зброї та БК, просто приречений на ганебну та болючу поразку вже у досить близькій перспективі. Парадокс, але як блискуча перемога під Харковом розблокувала нам чергову велику порцію постачання західного "заліза", так само перемога на Херсонщині може спричинити новий виток тиску на нас з боку західних "миротворців"", - застерігає Євген Дикий.

Так, президент Туреччини Реджеп Ердоган вже назвав втечу росіян з Херсона "позитивним кроком" на шляху до переговорів.

Про переговори вже заговорили і в МЗС РФ. Зокрема, прес-секретарка російського відомства Марія Захарова заявила, що Москва готова до діалогу з Києвом "з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".

"Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент", - сказала Захарова.

Проте в Україні чудово розуміють потребу росіян схилити нас до такого кроку.

"Цитуються чергові "ми завжди відкриті до переговорів", "ми ніколи від них не відмовлялися", "ми готові вести переговори з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент". А паралельно на телефон приходить нове сповіщення про повітряну тривогу через запуск російських ракет по Україні", - нагадує речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, заява МЗС Росії - чергова "димова завіса".

"Російські посадовці починають згадувати про перемовини щоразу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, розв’язати питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили у 2014-2015 роках", - зазначив Ніколенко.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, звільнення Херсона або іншого важливого міста не є тією точкою, після якої переговорний процес з Росією може розпочатися.

"Це нонсенс – говорити про серйозний переговорний процес після звільнення Херсона, після звільнення Луганська тощо. Ні. Президент Зеленський чітко зазначає: покинули територію України – після цього, звісно, можливий переговорний процес", – наголосив він.

За його словами, наразі росіяни намагаються закріпити за собою ЗАЕС, Північно-Кримський канал, лівий берег Херсонської області, щоб убезпечити Крим.

Тож Росія насправді не пропонує жодного мирного переговорного процесу, оскільки просто хоче закріпитися на територіях, окупованих після 24 лютого. Це дозволить виконати (в "відзвітувати" перед росіянами) план-мінімум – Донбас, сухопутний коридор в Крим і контроль над Північно-Кримським каналом. Й вивід російських військ з правобережжя Дніпра ніяк цьому планові не зашкодить.

Тетяна Урбанська