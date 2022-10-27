Під час візиту на Балі президент Байден зосередиться на зміцненні міжнародних союзів і партнерств США.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден не зустрічатиметься з Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії.

Про це пише CNN.

"Президент сказав, що не має наміру проводити зустріч із Володимиром Путіним", – зазначив Кірбі.

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За словами Кірбі, під час свого візиту на Балі Джо Байден зосередиться на зміцненні міжнародних союзів і партнерств США.

"Президент пишається нашою роботою щодо посилення альянсів і партнерств у світі, тому, думаю, він зосередиться на цьому", – підкреслив він.

Саміт G20 в Індонезії: що потрібно знати

Саміт, який відбудеться 15-16 листопада 2022 року на острові Балі, стане 17-ю зустріччю глав держав Групи двадцяти і держав-партнерів. Туди був запрошений президент України Володимир Зеленський, а також російський диктатор Володимир Путін.

Політолог, публіцист і математик Андрій Піонтковський вважає, що Путін побоїться бути присутнім на зустрічі. Він погодився з думкою, що замість Путіна на саміті може бути присутнім глава МЗС РФ Сергій Лавров, проте тільки в онлайн форматі.

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