В Азербайджані радять українцям відвоювати окуповані Росією території.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв провів паралелі між ситуацією в Україні та суперечкою з Вірменією за Нагірний Карабах. Він нагадав, що азербайджанці відвоювали території і порадив українцям зробити те саме. Про це він сказав, відповідаючи на запитання українського журналіста Дмитра Гордона на III Шушинському Глобальному медіафорумі.

"Я колись мав нагоду відповідати на запитання представника України, на одному із заходів кілька років тому. Приблизно таке саме було запитання. І моя відповідь не відрізнятиметься від того, що я говорив тоді. І думаю, що це співзвучно і сподіванням українського народу: ніколи не погоджуватися на окупацію. Ось це головна порада. Це те, що робили ми", - сказав Ільхам Алієв.

Він нагадав, що Азербайджану вдалося відвоювати Нагірний Карабах, який тривалий час контролювала вірменська армія. Сказав, що Рада Безпеки ООН свого часу ухвалила чотири резолюції, згідно з якими Вірменія мала вивести війська з цієї території. Але жодна з них не була виконана.

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"Ми вирішили, що створимо нові реалії і ви будете з ними миритися. Так і сталося", - сказав він.

Президент нагадав, що Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом військовим шляхом. Він побажав українцям не здаватися і зробити те саме, відвоювавши окуповані Росією території.

Загострення відносин Азербайджану з Росією

Нагадаємо, що після того, як над територією Чечні під час повітряної тривоги було збито азербайджанський пасажирський літак, стосунки між Москвою і Баку значно погіршилися. Азербайджан вимагає неупередженого розслідування і покарання винних. Алієв заявляв, що влада Чечні вчасно не закрила повітряний простір і звинувачує її в катастрофі.

На тлі загострення відносин Росія посилює військову присутність у Вірменії. За даними ГУР Міноборони України, збільшився російський контингент на військовій базі в Гюмрі. У ГУР також бачать ознаки того, що Росія спробує дестабілізувати ситуацію в регіоні.

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