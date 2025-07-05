У Головному управлінні розвідки повідомляють, що це може бути частиною глобальної стратегії.

Російські окупанти, на тлі загострення ситуації з Азербайджаном, розширюють свою військову присутність у Вірменії, повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України. За інформацією ГУР, зокрема, було прискорено комплектування військової бази в Гюмрі.

"З метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Особовий склад набирають серед військовослужбовців ЗС РФ, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в публікації ГУР у Telegram.

Також повідомляється, що окупанти активно шукають добровольців серед народів Кавказу - зокрема, у Північній Осетії та Адигеї.

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Представник ГУР МО Андрій Юсов наголошує, що цей крок Росії є елементом "комплексної стратегії Кремля". Її метою є дестабілізація глобальної ситуації в цьому регіоні.

"Разом із розпалюванням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення відносин між Азербайджаном і РФ готувалося заздалегідь", - додав він.

Інші новини про ситуацію між Росією та Азербайджаном

Раніше УНІАН повідомляв, чому Кремль атакує Азербайджан. Спеціальний кореспондент ІА Report.az Мубаріз Асланов розповів, що злочини, які скоюють російські правоохоронці проти азербайджанців і представників інших народів Кавказу, давно не новина.

Крім того, ми розповідали, що саме росіяни спровокували цю кризу. На самому початку лежить історія з пасажирським літаком Азербайджану, який був збитий над Чечнею.

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