За словами Алієва, катастрофи можна було уникнути, якби влада Чечні своєчасно закрила повітряний простір.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв знову зробив низку резонансних заяв про збитий у Чечні лайнер "Азербайджанських авіаліній" AZAL.

Як пише Vesti.az, він поклав на представників РФ провину в аварії літака в Актау і викрив російську владу в спробах приховати обставини інциденту

"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", - сказав він на зустрічі з членами родин загиблого в авіакатастрофі екіпажу та бортпровідниками, які вижили.

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За словами Алієва, катастрофи можна було б уникнути, якби влада Чечні своєчасно закрила повітряний простір, наземні служби діяли відповідно до правил, а Збройні сили РФ і цивільні служби мали належну координацію.

"Спроби приховати обставини інциденту і представити його як результат зіткнення з "птахами" або "газовим балоном" викликали серйозні сумніви в об'єктивності розслідування", - сказав він.

Крім того, Алієв наголосив, що якби російська влада в перші години з моменту аварії літака зробила спроби об'єктивно розслідувати інцидент, то Азербайджан допустив би Міждержавний авіаційний комітет до розшифровки чорних скриньок. Президент нагадав, що Баку десятиліттями співпрацював із МАК, який активно займався розслідуваннями авіакатастроф на території колишнього СРСР.

"Упевнений, що найближчим часом ми дізнаємося попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії, що сталася, буде відома. І це, природно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - додав Алієв.

Авіакатастрофа в Актау - деталі

25 грудня в Казахстані розбився азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно отримало значні пошкодження і загорілося.

Азербайджанський пасажирський літак Embraer 190, що виконував рейс Баку-Грозний, розбився через "фізичне і технічне зовнішнє втручання". Про це повідомила компанія-власник літака Azerbaijan Airlines з посиланням на попередні дані розслідування.

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