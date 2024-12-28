Аналітики відтворили маршрут літака, який впав в Казахстані / Flightradar24

Сервіс трекінгу авіапольотів Flightradar24 відновив траєкторію аварійного польоту літака Embraer E190AR Azerbaijan Airlines, який впав в Актау (Казахстан) після ймовірного збиття російською ППО у небі над Чечнею.

Як зазначає Flightradar24, завдяки аналізу необроблених даних ADS-B, вдалося скласти більш повну картину можливої ​​траєкторії польоту борта J28243. О 04:25 літак більше не надсилав дані про своє місцезнаходження, але з 04:25 до 04:37 дані про курс продовжували надсилатися, що дозволило побудувати положення літака за цей період часу.

Між 04:37 і 05:13 літак надіслав комбінацію підроблених даних про місцезнаходження. З 05:13 рейс відновив надсилання даних у погіршеному режимі — тепер це звичайне явище, коли літак зазнає перешкод GPS. Дані за цей період не включали оновлення позицій.

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О 06:07 літак почав надсилати дійсні дані ADS-B, включаючи оновлення позиції. Використовуючи оновлення позиції з 06:07 і дані про курс і вказану повітряну швидкість, отримані між 05:13 і 06:07, фахівці розрахували ймовірну траєкторію польоту за допомогою зворотного відліку. 

Маршрут літака перед падінням / Flightradar24

Аналітики сервісу також вказали, що літак був близьким до місця, де були помічені раніше дрони. На карті не видно спроби екіпажу відправити літак до Махачкали, як про це в день трагедії повідомляв аеропорт Грозного.

Авіакатастрофа в Актау - до чого тут російська ППО

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня у Казахстані здійснив аварійну посадку азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень та загорілося, вижити вдалося 29 людям.

В Росії повідомили, що проводять розслідування, однак експерти сходяться на думці, що літак з людьми потрапив під вогонь російської протиповітряної оборони.

Попереднє розслідування Azerbaijan Airlines виявило, що повітряне судно розбилося через "фізичне та технічне зовнішнє втручання".

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