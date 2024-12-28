Аналітики сервісу також вказали, що літак був близьким до місця, де були помічені раніше дрони.

Сервіс трекінгу авіапольотів Flightradar24 відновив траєкторію аварійного польоту літака Embraer E190AR Azerbaijan Airlines, який впав в Актау (Казахстан) після ймовірного збиття російською ППО у небі над Чечнею.

Як зазначає Flightradar24, завдяки аналізу необроблених даних ADS-B, вдалося скласти більш повну картину можливої ​​траєкторії польоту борта J28243. О 04:25 літак більше не надсилав дані про своє місцезнаходження, але з 04:25 до 04:37 дані про курс продовжували надсилатися, що дозволило побудувати положення літака за цей період часу.

Між 04:37 і 05:13 літак надіслав комбінацію підроблених даних про місцезнаходження. З 05:13 рейс відновив надсилання даних у погіршеному режимі — тепер це звичайне явище, коли літак зазнає перешкод GPS. Дані за цей період не включали оновлення позицій.

Відео дня

О 06:07 літак почав надсилати дійсні дані ADS-B, включаючи оновлення позиції. Використовуючи оновлення позиції з 06:07 і дані про курс і вказану повітряну швидкість, отримані між 05:13 і 06:07, фахівці розрахували ймовірну траєкторію польоту за допомогою зворотного відліку.

Аналітики сервісу також вказали, що літак був близьким до місця, де були помічені раніше дрони. На карті не видно спроби екіпажу відправити літак до Махачкали, як про це в день трагедії повідомляв аеропорт Грозного.

Авіакатастрофа в Актау - до чого тут російська ППО

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня у Казахстані здійснив аварійну посадку азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень та загорілося, вижити вдалося 29 людям.

В Росії повідомили, що проводять розслідування, однак експерти сходяться на думці, що літак з людьми потрапив під вогонь російської протиповітряної оборони.

Попереднє розслідування Azerbaijan Airlines виявило, що повітряне судно розбилося через "фізичне та технічне зовнішнє втручання".

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