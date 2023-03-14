Уряд погодив звільнення одразу трьох голів обласних державних адміністрацій, зокрема Сергія Гайдая.

Кабінет міністрів України погодив звільнення одразу трьох голів обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено звільнення Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації; Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації; Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації", - написав Мельничук.

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Звільнення голів ОВА - що було раніше

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Сергій Гайдай йде з посади голови Луганської обласної військової адміністрації. Відставка, як сповіщається, пов’язана із призначенням Гайдая на посаду посла України в Казахстані. Він очолював адміністрацію Луганщини з 25 жовтня 2019 року.

У січні цього року президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій. Одного з них - Олексія Кулебу - призначив заступником керівника Офісу президента.

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