В Офісі президента відставку поки не коментують.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гадай відреагував на чутки про його ймовірне призначення послом у Казахстані.

Як він зазначив у коментарі "Суспільному", рішення щодо призначення на інші посади немає, проте він готовий працювати і на іншому напрямку, якщо так визначить президент.

"Я – член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямку фронту, значить я поїду туди, куди він мене призначить. Для того, щоб призначити кудись, там де людина працює, її з того місця треба звільнити. Я не бачу тут ніяких величезних сенсацій, але поки, що, ніяких документів нема", – сказав Гайдай.

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Голова ОВА також зазначив, що навіть якщо йдеться про призначення на іншу посаду – це доволі довгий шлях.

"Я працюю до останнього дня всюди на державній службі, де б я не працював, навіть якщо завтра мене призначать на іншу посаду. Але, навіть якщо когось кудись призначають, це треба купу документів виготовити, отримати погодження, це довгий шлях", — додав він.

Речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному" повідомив, що наказу про звільнення Гайдая немає.

"Я можу коментувати лише конкретні рішення, а рішення — це коли є підпис під наказом. А до того, всілякі спекуляції, посилання на джерела і таке інше коментувати, на жаль, не можу", – сказав він.

Відставка Гайдая - що відомо

Напередодні "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що Сергія Гайдая найближчим часом можуть звільнити з посади голови Луганської обласної військової адміністрації. Нагадаємо, Гайгай обіймає посаду голови Луганської обласної державної адміністрації з 25 жовтня 2019 року.

"Хочуть відправити послом у Казахстан", - зазначило джерело видання.

Чутки про звільнення Гайдая з’явилася на тлі серії кадрових перестановок. Зокрема, 24 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій (Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Херсонської та Київської ОВА). При цьому вже екс-голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента. За інформацією джерел "УП", новопризначений заступник керівника ОП займається пошуком нових голів ОВА.

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