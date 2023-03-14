Він обіймає цю посаду з 2019 року.

Сергій Гайдай йде з посади голови Луганської обласної військової адміністрації (ОВА), повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, про своє рішення очільник ОВА може оголосити уже завтра, 15 березня. Відставка, як сповіщається, пов’язана із призначенням Гайдая на посаду посла України в Казахстані. Попередня згода на призначення нового посла може надійти наступного тижня, після того, як в країні відбудуться позачергові парламентські вибори, які заплановані на 19 березня.

Луганську ОВА натомість може очолити військовий - Офіс президента, за інформацією джерел, розглядає кількох кандидатів.

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Інформацію про звільнення Гайдая з посади і його нове призначення також підтверджує нардеп Олексій Гончаренко.

Відставка Сергія Гайдая

Чутки про те, що Сергій Гайдай, який очолює адміністрацію Луганщини з 25 жовтня 2019 року (спершу - ВЦА, пізніше ОВА) з’явилися ще в січні поточного року. Це сталося після того, як Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних адміністрацій.

Тоді "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що Гайдая, мовляв, хочуть відправити послом у Казахстан.

Тоді Гайдай заявляв, що рішення щодо його призначення на інші посади немає, проте він готовий працювати будь-де, якщо так визначить президент.

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