Київ може зіткнутися з логістичним кошмаром через удари по мостах, – NYT

У Києва все ж є певні альтернативи.

У Росії з’явилася нова ціль у її стрімко зростаючому списку об’єктів української інфраструктури для бомбардувань. За останні три дні Росія шість разів атакувала мости в Києві.

Споруди все ще стоять, але пошкодження та загроза нових атак змусили місцеву владу обмежити або зупинити рух на п’яти з шести автомобільних мостів столиці. Це серйозно порушило повсякденне життя найбільшого міста України, пише The New York Times.

Багато мешканців Києва щодня добираються між переважно житловим східним берегом, де мешкає приблизно мільйон людей, та західним берегом, де розташована більшість урядових установ і підприємств.

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Мости – ціль у кампанії російських ударів по українській інфраструктурі

Останніми тижнями ця масштабна кампанія розширилася, охопивши склади, потяги, дата-центри, медичні склади та металургійні заводи, на додаток до інтенсивних атак на енергосистему України, ескалацію яких Росія планує цієї зими.

Мета, за словами українських офіційних осіб та військових експертів, полягає в тому, щоб зруйнувати економіку України та здатність країни підтримувати військові зусилля, одночасно зламавши волю населення до опору, роблячи повсякденне життя дедалі важчим.

Україна витримувала й інші подібні кампанії з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Але критична нестача засобів ППО у поєднанні зі зростаючим арсеналом озброєння Москви робить країну зараз вразливішою перед подібними атаками, ніж будь-коли.

"Ворог знищує Київ. Вже неможливо вдавати, що ми можемо жити так, як жили в мирний час", – заявив мер міста Віталій Кличко. Його повідомлення відобразило настрій, що наростає по всій столиці останніми тижнями: відносна безпека, якою Київ користувався протягом більшої частини війни, що виявлялася у переповнених кафе та салонах манікюру, закінчилася.

Тепер дрони дзижчать над містом цілими днями, викликаючи майже безперервні сигнали повітряної тривоги. Людей, яких застало на вулиці під час атаки, можна побачити, як вони перевіряють телефонні додатки, що відстежують маршрути польоту дронів.

Що стоїть за ударами по мостах

Удари по київських мостах можуть ще сильніше порушити повсякденне життя, пишуть ЗМІ. При цьому знищити мости було б непросто, адже це великі бетонні конструкції, які потрібно було б вразити безліччю ударів, щоб зруйнувати.

Власні удари України по російських мостах дали неоднозначні результати. Керченський міст, що з’єднує незаконно анексований Кримський півострів із Росією, кілька разів тимчасово закривався після атак, але так і не був повністю виведений з ладу.

Проте атаки можуть послабити несучі конструкції мостів і змусити владу закрити їх на невизначений термін, замість того щоб ризикувати обваленням.

Результатом став би логістичний кошмар для Києва та всієї країни. Адже мости в столиці перевозять різноманітні продукти харчування та обладнання через Дніпро, який протікає з півночі на південь через Україну й розділяє країну надвоє. Якби вони закрилися, альтернатив було б небагато.

Один автомобільний міст перетинає річку на північ від Києва. На південь найближчий знаходиться приблизно за 145 км, це близько 2,5 годин їзди. Далі вниз за течією є й інші мости, але їхнє використання означало б довгий об’їзд, а їхня близькість до південного фронту робить їх ще вразливішими для російських атак.

У перші дні війни українські офіційні особи розглядали можливість підірвати київські мости, щоб зупинити російські війська, які наближалися до східного берега. Вони утрималися від цього, оскільки контратаки в підсумку успішно відкинули російські сили, що наступали зі сходу.

Інші новини про російські удари

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін планує зробити Київ непридатним для проживання. Росія діє з абсолютною безжалісністю. На цьому тлі не дивно, що дедалі більше людей у Києві замислюються над тим, щоб хоча б на зиму покинути місто й оселитися далі на захід.

Крім того, ми також розповідали, що Україна терміново шукає рішення, адже ППО не встигає за реактивними дронами РФ. Оскільки багато дронів долітають до столиці, виробники оборонної продукції в терміновому порядку розробляють нове покоління перехоплювачів.

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