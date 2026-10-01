Ресурси України вичерпуються, і це відбувається у найневідповідніший момент, – Politico

Київ зіткнувся з гострою нестачею коштів саме тоді, коли Росія посилює спроби зруйнувати українську економіку.

Російський лідер Володимир Путін посилює тиск на Україну, завдаючи ударів безпілотниками та ракетами по містах, заводах, мостах і портах. Україна відчуває дефіцит ракет-перехоплювачів і з великими труднощами збиває дедалі більшу кількість російських реактивних дронів. Однак на цьому проблеми України не закінчуються, пише Politico.

Цього тижня прем’єр-міністр Сергій Корецький попередив журналістів, що цього року Україна зіткнулася з дефіцитом коштів на оборону в розмірі 27 мільярдів доларів. Частина фінансування з боку ЄС, як і раніше, залежить від реформ, які Київ має провести для отримання цих коштів.

Удари Росії посилюють навантаження на бюджет

Російські удари по залізницях, електростанціях, портах, заводах завдають шкоди економіці України та посилюють навантаження на державні фінанси. У результаті уряд розглядає можливість підвищення податків, намагаючись знайти внутрішні ресурси для часткового покриття дефіциту коштів на оборону.

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"Звісно, підвищення податків – захід неідеальний, але у воєнний час ми не можемо дозволити собі розкіш популізму чи вдавати, що нам вдасться обійтися без звернення до суспільства по підтримку", – зазначила Олександра Мироненко, економістка аналітичного центру "Центр економічної стратегії".

Як попередив Корецький, дефіцит фінансування підірве здатність України продовжувати опір Росії. Києву потрібні кошти вже зараз, щоб розмістити попередні замовлення на озброєння та боєприпаси, постачання яких очікується наступного року.

"Це особливо стосується безпілотників великої дальності – нашої можливості перенести бойові дії туди, звідки вони походять. Це критично важлива потреба, яку необхідно задовольнити", – сказав він.

І хоча Росія теж відчуває навантаження на бюджет внаслідок війни, проте більша економіка та можливість підвищувати податки дають їй більше ресурсів для продовження бойових дій, пише Politico.

Європу закликають розщедритися

Наразі ЄС здійснює виплати в рамках дворічного кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро, але Київ наполягає на прискоренні надходження коштів для покриття бюджетного дефіциту. Однак, перш ніж виділити додаткові кошти, Брюссель вимагає, щоб парламент України завершив проведення ключових реформ, передбачених "дорожньою картою" вступу країни до ЄС.

Київ, зі свого боку, також чинить тиск на Брюссель, закликаючи переглянути питання щодо використання заморожених у ЄС активів Центрального банку Росії на суму понад 200 мільярдів євро.

Наступний рік обіцяє бути ще складнішим

"У України немає резервних фондів для покриття всіх витрат. Якщо ми не отримаємо зовнішнє фінансування, нам доведеться суттєво скоротити всі неприоритетні витрати – і, можливо, навіть зачепити захищені статті бюджету", – зазначила економіст Мироненко.

"Якщо на наших рахунках не буде реальних коштів, нам не буде чим виплачувати зарплати військовим, пенсії тощо. Тож без міжнародної допомоги ситуація стане критичною", – додала вона.

Росія намагається зруйнувати українську економіку

Російські атаки завдали українській економіці близько 10 мільярдів доларів збитків лише цього року, пише The Guardian.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україні необхідно залучити 20 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, щоб покрити частину бюджетних потреб до кінця 2026 року. За його словами, від отримання цих коштів залежить фінансування виробництва озброєння для продовження активних бойових дій.

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