Росія готується до найпотужнішого удару по енергетиці України: є загроза для АЕС, - NYT

Росія планує цієї зими використати до тисячі різних ракет, дронів і бомб проти української енергетики.

Росія планує цієї зими методичними ударами обвалити українську енергосистему, знищивши до 15 ГВт енергопотужностей, та залишити великі міста без світла, тепла й води. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на перехоплений план, який міністр енергетики України Денис Шмигаль два тижні тому показав європейським партнерам у Парижі.

За словами джерел видання, Шмигаль описав документ як російський план, що має спричинити колапс енергосистеми через методичні атаки. У плані йдеться про кампанію із застосуванням до 1000 ракет, дронів і бомб. Цілями мають стати електропідстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Найтривожніше те, що Росія, як зазначено в документі, має намір зупинити три діючі українські атомні станції, які є основою енергетичної інфраструктури країни. Для цього плани передбачають удари ракетами по відкритих розподільчих підстанціях, що з'єднують станції з мережею та розташовані менш ніж в 1,6 км від реакторів.

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Також Москва планує вдарити по українській системі водопостачання, зокрема по насосних станціях і очисних спорудах, за допомогою десятків балістичних ракет і КАБів. Раніше РФ не атакувала такі об'єкти у великих масштабах. Українські посадовці неофіційно висловлюють занепокоєння, що в країни обмежені резервні плани на випадок серйозних перебоїв із водопостачанням.

Кінцева мета росіян - відрізати великі українські міста від електро-, тепло- та водопостачання, що може спровокувати гуманітарну кризу. Київ, Харків і Одеса названі головними цілями. Йдеться про скорочення електропостачання в цих містах на 90%, зменшення теплопостачання до 90% і серйозне порушення роботи каналізації.

Підготовка до зими

Останні кілька місяців Україна готувалася до зими: над критичними об'єктами, зокрема підстанціями, що передають електроенергію країною, будували захисні споруди. Цивільні, більшість яких пережили серйозні відключення світла й тепла минулої зими, запаслися акумуляторами та невеликими газовими обігрівачами.

Українська влада витратила сотні мільйонів доларів на ремонт електростанцій і підстанцій, а також на встановлення менших енергетичних об'єктів, як-от газові турбіни, по яких важче вдарити. Україна також інвестувала в посилення енергомережі, щоб вона витримувала навантаження в холодну пору і могла перенаправляти електроенергію, коли атаки виводять з ладу лінії електропередач.

Енергетичні експерти застерігають, що ці заходи в кращому разі пом'якшать очікуваний удар, але не зупинять його. Голова аналітичного енергетичного центру DiXi Group Олена Павленко, зазначила, що чотири зими війни настільки послабили енергосистему країни, що пережити ще одну буде все одно що "бігти марафон з однією легенею".

Прогнози та вразливість мережі

Виступаючи в парламенті в серпні, Шмигаль висловив упевненість, що Україна увійде в зиму добре підготовленою. За його словами, країна мала близько 15 гігават доступної потужності, і він очікував, що до кінця року вона зросте до понад 21 гігавата. Цього достатньо, щоб покрити пікове споживання, яке минулої зими сягало близько 18 гігават.

Проте аналітик дослідницької групи Ukraine Facility Platform Марія Цатурян зазначила, що кількох ударів може вистачити, аби вивести з ладу 5 гігават, які Україна відновила за останні місяці. Як доказ крихкості мережі вона навела відключення після удару 30 вересня.

Перехоплений російський план, схоже, покликаний обвалити й так ослаблену українську енергосистему та передбачає три етапи атак. На першому вдарять по підстанціях поблизу західних кордонів України, які імпортують електроенергію з Європи. На другому виведуть із ладу гідроелектростанції. На третьому планується зупинитися три діючі українські АЕС.

Відключення світла в Україні – останні новини

30 вересня в Києві запроваджували екстрені відключення електроенергії після атаки енергетичних об’єктів Києва росіянами. У деяких районах міста також спостерігалися перебої з водопостачанням.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що росіяни намагаються залишити більшу частину лівого берега Києва без стабільного електропостачання, тому б’ють по лініях електропередачі над Дніпром.

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