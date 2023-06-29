У КМДА заявили про низку порушень у ході проведення слідчих дій та розгляду справи.

Директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Дмитра Науменка, підозрюваного у розтраті коштів, узято під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

Як повідомила міська прокуратура, відповідне рішення ухвалив Голосіївський районний суд міста Києва, чим у повному обсязі задовольнив клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу для Науменка.

Згідно з ухвалою, на підозрюваного покладено обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

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Директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА 23 червня було повідомлено про підозру у межах кримінального провадження щодо розтрати близько 1 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на відновлення тротуарів та автодороги після підключення водопроводу до житлових будинків.

"Підозрюваний, розуміючи, що роботи не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів у грудні 2022 року", - повідомляє прокуратура.

Реакція КМДА на справу проти Науменка

За інформацією КМДА, йдеться про ситуацію з будівництвом водопроводу для підключення до водопостачання житлових будинків і дитячо-юнацької спортивної школи "АТЛЕТ" на вулиці Зрошувальній (Дарницький район).

У Департменті житлово-комунальної інфраструктури заявили про низку порушень у ході проведення слідчих дій та розгляду справи. Зокрема, там стверджують, що до проведення експертизи залучений експерт із простроченою ліцензією; експертизу провела приватна компанія, відомості про наявність будь-яких договірних відносин між нею та Національною поліцією України відсутні як у кримінальному провадженні, так і на сайті "Prozorro".

"Слідство визнало неякісним виконання робіт з асфальтування на вулиці Зрошувальній із боку підрядника. Треба враховувати, що роботи ще не завершені. Весь 2021 рік велося прокладання водопроводу, улаштування колодязів із люками, підключення будинків до водопостачання. Ще до початку повномасштабного вторгнення роботи були закінчені, водопостачання надане, траншея закопана та укладений перший (чорновий) шар асфальту. Однак із початком воєнних дій багато цивільних проєктів були поставлені на паузу. Проте дорога на вулиці Зрошувальній активно експлуатувалась. Цього року асфальтування мало б бути завершено, однак розпочалося слідство, що знову зупинило ці роботи", - заявили в Департаменті.

Науменко призначений на посаду директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури в липні 2017 року.

Підозри чиновникам КМДА

Як відомо, 21 червня директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку, який підозрюється у службовій недбалості, через яку загинули троє людей біля укриття Києва через зачинений вхід у нього, також обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. Строк дії ухвали - 2 місяці.

Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи даного структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Києва.

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