За словами чиновника, українцям нібито нав'язують думку, що головна проблема під час війни - це він.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що проти нього нібито організували шквальну кампанію з дискредитації та пов'язав це з темою ревізії бомбосховищ за стан яких, як підкреслив чиновник, відповідальні голови районів, а не його команда.

Про це мер столиці заявив у своєму зверненні до киян від 21 червня. За словами Кличка, його роботу намагаються паралізувати постійними обшуками, які вносять "хаос" у життя столиці у непростий для українців воєнний час: "Вручають підозри керівникам міських служб і голосно кричать про нібито винуватість", - вказав Кличок.

Він згадав, що сьогодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука й відхилив прохання чиновника дозволити йому виїжджати на місця надзвичайних ситуацій. Замість цього йому обрали арешт з носінням електронного браслету, вказав Кличко.

"При цьому жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. Ні за стан укриттів, на за феєричні закупки в них. А знаходяться глави районів у вертикалі центральної влади. То ми говоримо про об’єктивність і відсутність політичних мотивів?", - заявив мер.

Також градоначальник припустив, що комусь "знов свербить взяти під контроль столицю", тому українців переконують, що їхня головна проблема - це Кличко, проте імен і причин, з цим пов'язаних, не озвучив.

Романа Ткачука відправили під арешт - що відомо

Нагадаємо, що сьогодні Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід голові Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку. Його звинувачують у службовій недбалості через трагедію, що сталася в Деснянському районі 1 червня. Тоді люди не змогли потрапити у бомбосховище через зачинені двері та загинули.

За даними "Суспільне", чиновник був відповідальним за мапу укриттів, проте після трагедії з'ясувалося, що багато позначок на карті нібито з доступними укриттями для містян не збігаються з дійсністю.

Ткачука відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці, зобов'язавши носити електронний браслет.

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