Міський голова працевлаштував до комунального підприємства двох осіб, які фактично виконували роботу домогосподарок у його помешканні.

Мера Полтави Олександра Мамая засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком один рік за організацію розтрати на суму понад 570 тис. грн.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та міським головою Полтави.

"Суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також в організації внесення до документів завідомо неправдивих відомостей, що завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків, тобто у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

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Слідство встановило, що міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу двох осіб, які не працювали на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні мера та його близького оточення.

"Для виплати вказаним особам зарплати, службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до задання місцевому бюджету понад півмільйона гривень збитків", - розповіли в САП.

Як зазначили в прокуратурі, зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на рік. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком один рік.

Крім того, за умовами угоди мер зобов’язується перерахувати у Фонд United 24 2 млн грн.

Інші обвинувачені у справі, а саме два виконавці та два пособники у розтраті коштів, також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж затверджені судом. Відповідно до угоди їм призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком рік та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на рік.

У САП зауважили, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 79 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" набрання обвинувальним вироком законної сили є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Справа Мамая - деталі

Олександр Мамай тричі був мером Полтави - в 2010 році, 2015 році та в 2020 році.

29 грудня 2022 року СБУ вручила Мамаю підозру через несанкціоноване поширення даних про ЗСУ (ст. 114-2 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

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