У країні мають намір провести розслідування.

Міністр оборони ПАР Танді Модізе наполягала на тому, що країна не постачала зброю в Російську Федерацію. Вона привітала плани розслідувати звинувачення США у постачанні зброї до Росії.

Видання Bloomberg пише, що посол США в Південній Африці Рубен Брігеті викликав дипломатичний фурор 11 травня, коли заявив журналістам, що "ставить своє життя на кін", що російський вантажний корабель"Леді Р" забрав озброєння з військово-морської бази Саймонстаун в Кейптауні в грудні. У той час як уряд Південної Африки відкинув звинувачення і розкритикував його, президент Сиріл Рамафоса оголосив про незалежне розслідування для перевірки заяв.

Відповідаючи у вівторок, 23 травня, на питання, чи постачала Південна Африка зброю в Росію, міністр оборони Танді Модізе відповіла: "Ми цього не робили".

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Раніше в цьому місяці Рамафоса заявив, що призначить суддю у відставці для розслідування звинувачень, не уточнивши, коли почнеться робота.

"Я вітаю заклик президента до розслідування цього питання", - сказала Модісе. "Я кажу, що якщо сили оборони збрехали мені, що щось було відправлено, це спливе. Вся документація податкової служби Південної Африки буде доступна для цього запиту".

Мирні ініціативи ПАР - що відомо

Під час голосування ООН за резолюцію із закликом до Російської Федерації вивести свої війська з України, ПАР утрималася. При цьому президент ПАР Сиріл Рамафоса на тлі звинувачень у поставках зброї Росії відповів, що вони "не ставлять РФ вище інших країн".

Крім того, він заявив, що делегація з представників ПАР, Єгипту, Конго, Уганди, Сенегалу і Замбії мають намір приїхати до Києва і Москви з "мирним планом".

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