Американські законодавці зазначили, що проведення саміту в Йоганнесбурзі буде мовчазним схваленням підтримки цією країною російського вторгнення в Україну.

Група американських законодавців закликала перенести торговий саміт США-Африка з Південно-Африканської Республіки (ПАР) за те, що ця країна "поглиблює військові відносини" з РФ.

У листі держсекретарю США Ентоні Блінкену та іншим високопоставленим чиновникам законодавці також запропонували позбавити ПАР переваг, передбачених законом про зростання і можливості Африки (AGOA) - провідною торговою програмою Вашингтона, передає Reuters.

"Проведення форуму AGOA-2023 в ПАР послужить неявним схваленням руйнівної підтримки цією країною російського вторгнення в Україну", - наголошується в листі законодавців.

При цьому в ПАР вже відреагували на ініціативу. Представник міністерства закордонних справ ПАР Клейсон Моньєла заявив у Твіттері: "Держдепартамент/Білий дім не приймає рішення про перенесення форуму AGOA з ПАР".

Як пояснило видання, невдоволення американської сторони викликали кілька фактів. Перший з них - проведення ПАР спільних військово-морських операцій з Китаєм і РФ в лютому. Другий - плани провести саміт лідерів БРІКС, на який запрошено російського президента Володимира Путіна, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд висунув йому звинувачення у воєнних злочинах.

Видання припустило, що законодавці також підтримали звинувачення посла США в ПАР про те, що у 2022 році російське судно, що перебуває під санкціями, завантажилося зброєю на південноафриканській військово-морській базі. Хоча влада країни заявила, що їй нічого не відомо про такий випадок, все ж почала розслідування.

Торговий форум США-Африка

Ця подія запланована на кінець року. ПАР повинна прийняти саміт в Йоганнесбурзі. На ньому будуть присутні лідери африканських країн і офіційні особи США. Темою обговорень стане майбутнє програми AGOA, дія якої закінчиться в 2025 році.

Позиція ПАР щодо війни в Україні

11 травня посол США в Південній Африці Рубен Брігеті звинуватив ПАР у торгівлі зброєю з РФ. А 25 травня президент країни Сиріл Рамафоса прокоментував позицію держави з приводу війни в Україні. Він заявив, що його країна не буде втягнута в конфлікт. "Деяким країнам, в тому числі і нашій, погрожують санкціями за проведення незалежної зовнішньої політики і за неприєднання", - заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини: