В Україні офіційно розпочали свою дипломатичну місію посли Китаю, Саудівської Аравії та Сербії. Вони вручили президенту Володимиру Зеленському вірчі грамоти.

Зеленський привітав послів Китаю – Ма Шенкуня, Саудівської Аравії – Мухаммада бін Абдулазіза бін Салеха Аль-Барака та Сербії – Андона Сапунджі з початком роботи в Києві.

У зверненні до дипломатів Зеленський підкреслив важливість активізації двосторонніх відносин із кожною з країн. Посли обговорили з главою держави перспективи співпраці та розвитку двосторонніх відносин.

Китайський посол в Україні, Ма Шенкунь, має багаторічний досвід у дипломатичній сфері - працював у Відні та Женеві. А у 2019 році був призначений заступником директора Департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю.

Призначення українських послів

21 грудня президент Володимир Зеленський звільнив українських послів у низці держав. Про це йшлося в указах глави держави оприлюднених на сайті Офісу Президента.

Зокрема, було звільнено Андрія Праведника з посади посла України в Кенії та Руанді за сумісництвом, Андрія Тарана в Словенії, Петра Бешту - в Литві, Сергія Корсунського - в Японії.

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