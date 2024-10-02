Зокрема, змінено першого заступника голови СЗР і заступника голови служби.

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки у керівному складі Служби зовнішньої розвідки України (СЗР). Про це йдеться в указах глави держави №№679-682 від 2 жовтня.

Зокрема, глава дежрави спочатку одним указом звільнив Олега Луговського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, але іншим указом - призначив його першим заступником голови СЗР.

Крім того, Зеленський звільнив Олега Сінайка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, натомість призначив на цю посаду Геннадія Богача.

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Причина звільнення не повідомляється.

Ротація в Служби зовнішньої розвідки України

Як повідомляв УНІАН, 26 березня 2024 року Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України, а на його місце призначив Олега Іващенка.

Під час представлення нового очільника зовнішньої розвідки, Зеленський зазначив, що Іващенко є фаховою людиною і чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну державну ціль.

Як сказав президент, в умовах обмежених ресурсів треба знаходити можливості та правильно ними користуватись для знищення російських окупантів, захисту українців і українських територій, та постійно зміцнювати зв'язки України зі світом.

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