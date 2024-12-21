Загалом президент звільнив шість українських послів у різних країнах світу.

Сьогодні, 21 грудня, президент Володимир Зеленський звільнив українських послів у низці держав. Про це йдеться в указах глави держави оприлюднених на сайті Офісу Президента.

Зазначається, що було звільнено Андрія Праведника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія і в Республіці Руанда за сумісництвом, Андрія Тарана в Республіці Словенія, Петра Бешту - в Литовській Республіці, Сергія Корсунського - в Японії.

Також звільнено Василя Гаміняна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індонезія та з посади Представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом. Крім того, Зеленський звільнив з посади посла України в Китайській Народній Республіці Павла Рябікіна.

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При цьому Зеленський призначив нових українських послів у чотирьох країнах:

В’ячеслава Яцюка призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда;

Юлію Федів - в Республіці Філіппіни;

Ольгу Нікітіченко - в Литовській Республіці;

Федора Шандора - в Угорщині.

Президент також своїм указом звільнив Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Співдружності Багамських Островів та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.

Останні кадрові призначення Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, що ним було погоджено призначення понад 30 послів України за кордоном. Зокрема, серед них: Наріман Джелял - у Туреччину, Альона Гетьманчук - представником України в НАТО, Андрій Мельник - представником України в ООН.

Також на початку грудня глава держави анонсував нові перестановки після призначення генерал-майора Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

"Обороноздатність, спроможність і наше військо є одним з головних пріоритетних пунктів крім єдності й інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи й конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатись швидше", - наголосив він.

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