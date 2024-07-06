Колишній головнокомандувач ЗСУ скоро візьметься за дипломатичну роботу, з'ясували журналісти.

Ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний скоро стане працювати на посаді посла української держави у Великобританії.

Колишній головнокомандувач 10 липня стане до роботи послом України, пише "Суспільне", посилаючись на джерела у дипломатичних колах. Очільник правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак повідомляв, що 4 липня вдень Залужний виїхав з України. Він зазначив, що це був "початок дипломатичної карʼєри".

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У центрі уваги Валерій Залужний - новини, які варто знати

Президент Володимир Зеленський 8 лютого цього року звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Український лідер зазначив, що наша армія торік не домоглася успіхів у війні проти РФ, тому треба запроваджувати зміни. Варто зазначити, що Залужний обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ з кінця липня 2021 року.

9 травня 2024-го український лідер призначив екс-головнокомандувача послом України у Великобританії. На початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що підготовка Залужного до дипломатичної роботи знаходилася "наприкінці фінішної прямої".

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