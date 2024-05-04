Залужний опублікував перше фото за понад два місяці

Колишній командувач армії тримав інформаційну тишу від лютого.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у своїх соцмережах перше фото за понад два місяці публічного мовчання.

На знімку, який він виклав у Телеграм, зображено розірвану гільзу від пістолетного патрона.

"25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях", – написав Залужний під фото.

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Жодних інших пояснень колишній командувач ЗСУ не надав.

Його попередня публікація датована аж 24 лютого.

Відставка Залужного і нова посада

Як писав УНІАН, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача армії на тлі поступового погіршення ситуації в битві за Авдіївку. Серед причин свого рішення президент назвав провал літнього контрнаступу, поступову "стагнацію" ситуації на фронті після цього і, як наслідок, потребу у змінах.

На початку березня Володимир Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного для призначення послом України у Великій Британії. Але досі про остаточне призначення офіційно не повідомлялося. Не було офіційних повідомлень і про те, що Британія згодна прийняти його в якості посла України.

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