Залужний наразі не має офціцйної посади, але його долю визначили ще в березні / facebook.com/vzaluznyj

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у своїх соцмережах перше фото за понад два місяці публічного мовчання.

На знімку, який він виклав у Телеграм, зображено розірвану гільзу від пістолетного патрона.

"25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях", – написав Залужний під фото.

Відео дня
Залужний опублікував перше фото за понад два місяці

Жодних інших пояснень колишній командувач ЗСУ не надав. 

Його попередня публікація датована аж 24 лютого.

Відставка Залужного і нова посада

Як писав УНІАН, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача армії на тлі поступового погіршення ситуації в битві за Авдіївку. Серед причин свого рішення президент назвав провал літнього контрнаступу, поступову "стагнацію" ситуації на фронті після цього і, як наслідок, потребу у змінах.

На початку березня Володимир Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного для призначення послом України у Великій Британії. Але досі про остаточне призначення офіційно не повідомлялося. Не було офіційних повідомлень і про те, що Британія згодна прийняти його в якості посла України.

Вас також можуть зацікавити новини: