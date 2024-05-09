Глава держави підписав відповідний указ.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного послом України у Великій Британії. Про це йдеться в указі глави держави №316/2024 від 9 травня.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться в указі.

Валерій Залужний - звільнення та призначення на нову посаду

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби. На початку березня президент повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного для призначення послом України у Великій Британії.

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8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача Збройними силами України. Серед причин свого рішення президент назвав провал літнього контрнаступу, поступову "стагнацію" ситуації на фронті після цього і, як наслідок, потребу у змінах.

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