Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав посаду посла України у Великій Британії. Наразі він вже завершує підготовку до дипломатичної роботи. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Укрінформу".
За словами дипломата, "цей процес уже наприкінці фінішної прямої".
"Розумію підвищений інтерес до цієї теми, але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково - за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", - підкреслив Кулеба.Відео дня
Також журналіст нагадав минулорічні слова міністра щодо дуже важкого політичного сезону. Водночас Кулеба каже, що наразі важливо пережити літо, аби робити прогнози на цю осінь.
"Ми знаходимося у точці дуже занижених очікувань. Але хоч як би парадоксально це звучало, я думаю, що натомість результати України позитивно здивують і українців, і людей за кордоном. Головне - зберігати єдність попри будь-які спроби ворога її підривати та всім разом важко працювати на перемогу і не втрачати надії. Маємо зробити все, щоб зберегти країну та людей. Маємо триматися та допомагати одне одному. Ми переможемо. Бережімо цю віру одне в одного та рухаймося вперед", - підкреслив дипломат.
Звільнення Валерія Залужного
Як писав УНІАН, 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього було призначено генерала-полковника Олександра Сирського.
Пізніше Зеленський пояснив причини звільнення Залужного. За його словами, українській армії потрібні зміни.
"Це не про прізвища. І тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних Силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант і кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні. Суттєво більша технологічність дій армії. Перезавантаження генералітету. Штаби всіх рівнів мають знати й відчувати фронт так само, як солдати на "нулі"," - наголосив президент.