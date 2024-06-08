Голова МЗС побажав Залужному на новій посаді успіхів та результатів.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав посаду посла України у Великій Британії. Наразі він вже завершує підготовку до дипломатичної роботи. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами дипломата, "цей процес уже наприкінці фінішної прямої".

"Розумію підвищений інтерес до цієї теми, але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково - за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", - підкреслив Кулеба. Відео дня

Також журналіст нагадав минулорічні слова міністра щодо дуже важкого політичного сезону. Водночас Кулеба каже, що наразі важливо пережити літо, аби робити прогнози на цю осінь.

"Ми знаходимося у точці дуже занижених очікувань. Але хоч як би парадоксально це звучало, я думаю, що натомість результати України позитивно здивують і українців, і людей за кордоном. Головне - зберігати єдність попри будь-які спроби ворога її підривати та всім разом важко працювати на перемогу і не втрачати надії. Маємо зробити все, щоб зберегти країну та людей. Маємо триматися та допомагати одне одному. Ми переможемо. Бережімо цю віру одне в одного та рухаймося вперед", - підкреслив дипломат.

Звільнення Валерія Залужного

Як писав УНІАН, 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього було призначено генерала-полковника Олександра Сирського.

Пізніше Зеленський пояснив причини звільнення Залужного. За його словами, українській армії потрібні зміни.

"Це не про прізвища. І тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних Силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант і кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні. Суттєво більша технологічність дій армії. Перезавантаження генералітету. Штаби всіх рівнів мають знати й відчувати фронт так само, як солдати на "нулі"," - наголосив президент.

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