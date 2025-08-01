Він каже, що готовий зустрітися у будь-який час.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви кремлівського правителя Володимира Путіна та заявив, що для закінчення війни та забезпечення тривалого миру потрібна зустріч на рівні лідерів країн.

Глава держави написав у своєму Telegram-каналі, що Україна бачить та підтримує зусилля президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та досягнення достойного і тривалого миру.

"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - підкреслив він.

Відео дня

Зеленський також зазначив, що Україна розуміє, хто ухвалює рішення в Російській Федерації і хто повинен закінчити цю війну:

"Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії".

Також глава держави поінформував, що провів розмову із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За його словами, вони обговорили взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із Трампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів.

"Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами", - додав Зеленський.

Путін відповів на ультиматум Трампа

Як повідомляв УНІАН, днями американський лідер скоротив попередній 50‑денний термін Росії на досягнення миру до 10 днів, тобто до 8 серпня.

Він попередив, що у разі відсутності руху у напрямку припинення війни, США введуть жорсткі санкції та вторинні тарифи проти країн, які купують російські енергоносії.

Також Трамп висловив розчарування поведінкою Путіна: хоча вони проводять "ввічливі бесіди", після них російська армія продовжує завдавати ракетних ударів по Україні.

Сьгодні з'явилася перша реакція Путіна на цей ультиматум. Правитель Кремля сказав, що його умови припинення вогню залишаються незмінними - Україна має вивести війська з чотирьох областей, відмовитися від вступу до НАТО, а також оголосити про нейтральний статус.

Коментуючи слова Трампа про те, що той розчарований ним, Путін сказав, що розчарування виникають "від надмірних очікувань".

Вас також можуть зацікавити новини: