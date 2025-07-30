Росіяни хочуть, щоб спочатку переговорні групи досягли домовленостей, а потім обговорювати питання зустрічі.

Представники Росії бачать логіку підготовки до зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним зовсім по-іншому, ніж українська сторона. Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял у коментарі РБК-Україна.

Джелял зазначив, що Зеленський виступає за очну зустріч з Путіним. Український президент запропонував саміт лідерів, на якому буде окреслена певна рамка, і вже в цій рамці мають продовжувати працювати переговорні групи.

Водночас у Москві займають протилежну позицію. Росіяни хочуть, щоб спочатку експертні групи дійшли домовленостей, і лише якщо буде перспектива досягнення угоди, тоді можна говорити про перемир'я і можливу зустріч президентів.

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"Ми пропонуємо припинити вбивства на час розмови, вони хочуть вбивати, поки не будуть узгоджені позиції до зустрічі президентів", - підкреслив Джелял.

Зустріч Зеленського і Путіна - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський повідомив про зрушення з російського боку щодо його можливої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном він сказав, що Україна очікує на відповідь Росії на пропозицію провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня, на ній обов’язково повинні бути присутні представники Європи.

Водночас у Кремлі заявили, що зустріч Путіна та Зеленського навряд чи відбудеться до кінця серпня.

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