Його вимоги до України не змінилися.

Кремлівський правитель Путін уперше після того, як президент США Дональд Трамп висунув Росії ультиматум, публічно висловився про війну в Україні.

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком він заявив, що позитивно оцінює результати переговорів країн у Туреччині та проведені обміни полоненими. За його словами, Москва вважає цей процес важливим, тому "готова почекати", якщо Київ не готовий до переговорів.

При цьому правитель Кремля заявив, що український політичний режим нібито не заснований на Конституції. За його словами, Росія виступає за обговорення кроків, які приведуть до встановлення довгострокового миру "без жодних часових обмежень".

Відео дня

Путін заявив, що російські умови для припинення війни, які він озвучив влітку минулого року, не змінилися. Також він відповів на слова Трампа про те, що той розчарований його поведінкою:

"Що стосується якихось розчарувань, з боку кого б то не було. То всі розчарування виникають від надмірних очікувань. Це відоме, загальне правило".

У розмові з пропагандистами кремлівський правитель також похвалився виробництвом першої серійної балістичної ракети "Орєшнік" і тим, що його загарбницька армія наступає на всій лінії бойового зіткнення.

Умови Путіна для припинення війни

Як повідомляв УНІАН, у червні 2024 року, напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, кремлівський правитель озвучив умови, за яких Росія погодиться на "негайне" припинення вогню.

У своїй промові він заявив, що Україна має вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей - регіонів, які Москва в односторонньому порядку внесла до своєї Конституції.

Крім того, серед його вимог - відмова України від приєднання до Північноатлантичного альянсу, закріплення без'ядерного статусу країни та скасування санкцій, накладених на Росію.

Нагадаємо, Дональд Трамп дав Кремлю 10 днів на досягнення мирного припинення війни проти України. Якщо цього не відбудеться до 8 серпня, то Сполучені Штати Америки введуть масштабні санкції.

Вас також можуть зацікавити новини: