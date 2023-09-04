Це ще не фінальний етап звільнення глави Міноборони України.

Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, "за" проголосували 16 членів комітету, а ще двоє - утрималися.

Железняк також нагадав, як відбуватиметься далі процес зміни міністра. Так, наступним кроком є розгляд Комітету з питань економіки ВРУ заяви про звільнення голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого планують призначити очільником Міноборони замість Резнікова.

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"Далі голосування у Раді. Навіть два: звільнення міністра та голови ФДМУ. Обидва мають набрати (необхідну кількість голосів - УНІАН)", - уточнив нардеп.

Далі президент має внести кандидатуру Умєрова як нового міністра оборони, після чого збирається фракція "Слуги народу" і як коаліція вносить кандидатуру нового голови Фонду.

"Це відбудеться ввечері звільнення після засідання фракції. Далі на наступне пленарне засідання (тобто не в той самий день) знову збираються вказані комітети ВРУ і схвалюють подання на призначення. Далі голосування в Раді - теж має набрати 226", - зазначив Железняк.

Резніков сьогодні подав у відставку - деталі

Як повідомляв УНІАН, у минулі кілька місяців ЗМІ та низка посадовців неодноразово заявляли про ймовірну відставку Резнікова з посади міністра оборони. Це 3 вересня підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, цього тижня ВР запропонують звільнити Резнікова та призначити на його посаду поки що чинного голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

4 вересня стало відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков подав на розгляд до парламенту заяву про свою відставку та готовий відзвітувати про свою роботу перед нардепами.

Цього ж дня заяву про звільнення на розгляд Верховної Ради подав й Умеров.

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