Спецпредставник Трампа Кіт Келлог планує зустрітися із Зеленським.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог планує вирушити до Риму цього тижня, щоб відвідати конференцію з відновлення України, пише Kyiv Post із посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, Келлог також планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Келлог планує відвідати конференцію, яка відбудеться 10 і 11 липня, у складі делегації США.

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Зазначається, що на ній також мають бути присутніми президент Зеленський, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.

Водночас поки незрозуміло, чи приєднається до Келлога якийсь член кабінету Дональда Трампа або інший чиновник рівня Білого дому, зазначає видання.

США та Україна

Раніше Трамп заявив, що багато допомагає Україні у війні з Російською Федерацією.

При цьому на початку місяця стало відомо, що США тимчасово припинили постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів українській армії.

Також видання Bloomberg писало, що найбільша американська інвесткомпанія BlackRock призупинила пошук інвесторів для фонду відновлення України, про створення якого планувалося оголосити під час Конференції з відновлення України 10-11 липня.

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