За словами спецпредставника президента США, Трамп завжди готовий до взаємодії.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог розповів, як пройшла телефонна розмова американського лідера Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського.

Відомо, що раніше український лідер назвав розмову, яка відбулася 4 липня, "найкращою за цей весь час".

Водночас Келлог написав на своїй сторінці в соцмережі X:

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"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття".

Крім того, спецпредставник Трампа подякував Зеленському після його співчуттів щодо жахливої загибелі людей під час повені в Техасі.

"Обидва президенти визнають біль втрати молодих людей як у мирний, так і у воєнний час. Співчуття є ключовою частиною лідерства", - запевнив Келлог.

Розмова між Трампом і Зеленським - що відомо

Після розмови з президентом США Зеленський повідомив про нову домовленість із Трампом. За словами глави держави, президенти домовилися про відповідну зустріч наших команд.

"Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо, що стосується дронів і відповідних технологій", - запевнив президент.

Крім того, лідери України та США обговорили взаємні закупівлі та інвестиції, обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою, а також іншими партнерами.

Водночас видання Axios писало, що Трамп пообіцяв Зеленському розібратися, чому зупинилися поставки допомоги. За інформацією джерел, президент США був у курсі останніх атак Росії по Україні і начебто висловив бажання допомогти.

"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, і що він перевірить, що було призупинено, якщо взагалі було", - запевнило джерело.

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