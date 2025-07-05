BlackRock призупинив пошук інвесторів для Фонду відновлення України після перемоги Трампа на виборах.

Найбільша американська інвесткомпанія BlackRock призупинила пошук інвесторів для фонду відновлення України після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, BlackRock планувала оголосити про створення фонду в Італії під час Конференції з відновлення України 10-11 липня, на яку планують приїхати італійський прем'єр-міністр Джорджія Мелоні та президент України Володимир Зеленський.

Минулого року віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд, який був одним із фінансистів, що вели переговори, заявив, що Фонд відновлення України був на шляху до отримання щонайменше 500 мільйонів доларів від організацій, що підтримуються урядами Німеччини, Італії та Польщі, банків розвитку та інших грантодавців, а також 2 мільярди доларів від приватних інвесторів.

Відео дня

"Однак у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України", - ідеться в статті.

Наразі Франція працює над пропозицією про фонд для заміни скасованої ініціативи BlackRock, але неясно, наскільки ефективним буде новий план без підтримки США, повідомили джерела.

Вартість відновлення України

Загальну суму витрат на відновлення України після вторгнення Росії було оцінено в більш ніж 500 мільярдів євро. Зокрема, тільки на відновлення портової інфраструктури України потрібен щонайменше 1 млрд євро.

При цьому The Times писало, що в реконструкції України будуть задіяні заморожені російські активи.

Вас також можуть зацікавити новини: