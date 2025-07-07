Він запевняє, що надає українцям підтримку.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато допомагає Україні у війні з Російською Федерацією.

Під час спілкування з журналістами американського лідера запитали, чому б Америці не допомогти Україні так само, як країна допомагає Ізраїлю. У відповідь він знову почав повторювати, що повномасштабної війни між Україною та Росією не сталося б, якби він був президентом:

"Я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, у вас не було б війни з Росією зараз".

Також Трамп сказав репортерам, що нещодавно мав гарну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а от розмовою із кремлівським правителем Путіним був дуже розчарований.

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Допомога США Україні

Як відомо, Вашингтон вважає Ізраїль ключовим стратегічним союзником на Близькому Сході, тоді як Україна є партнером, однак без формальних союзницьких зобов’язань.

Ізраїль отримує постійну, передбачувану і довгострокову допомогу, а питання підтримки Україні залежить від поточної політичної ситуації в США та змін у владі.

Нещодавно Штати вступили у війну з Іраном та допомогли Ізраїлю в боротьбі з іранською ядерною програмою. Також американські солдати допомагають відбивати ракетні та дронові атаки на країну.

Нагадаємо, на початку місяця стало відомо, що США тимчасово припинили постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів українській армії.

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