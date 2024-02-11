Зі скількох вантажівок висипали зерно поки що невідомо.

Перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.

Відео з черги на польському боці кордону опублікували на сторінці Granica/Кордон PL-UA у Facebook. Автор відео розповів, що блокувальники зрізали пломби з вантажівок з допомогою болгарки. Але зі скіькох саме вантажівок висипали зерно в даний час невідомо.

Як зазначається у дописі, на місці працювала поліція. У польських фермерів та українських водіїв, чиє зерно висипали, взяли дані.

Стуація на українсько-польському кордоні

Польські фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме до 10 березня.

10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині-Медика".

12 лютого протестувальники обіцяють заблокувати рух вантажівок на пункті пропуску "Зосин-Устилуг".

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