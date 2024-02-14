Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

Польські фермери хочуть повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Повну блокаду запланували на 20 лютого. Про це йдеться у заяві польського об'єднання незалежних профспілок "Солідарність".

"20 лютого, в рамках 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі протестні дії будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та протестах на місцях", – вказали профспілки.

Зазначається, що будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

Польські фермери нагадали, що 9 лютого 2024 року оголосили 30-денний загальний страйк. Вони вважають, що проблемою рентабельності сільськогосподарського виробництва, переробної та інших галузей у Польщі є неконтрольоване надходження товарів з України, які імпортуються через відкриття кордону ЄС.

Блокада кордону

Станом на вівторок 13 лютого польські фермери заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, зокрема "Корчова", "Ягодин", "Рава Руська", "Угринів", "Шегині".

До цього, 11 лютого, перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, польські фермери висипали зерно з кількох українських фур. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за інцидент з українським зерном.

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