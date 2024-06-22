За словами Яна Ліпавського, між кандидатами на вступ до ЄС має бути змагання щодо прогресу реформ.

Країни-кандидати повинні прийматися до Європейського Союзу поступово. Про це агентству APA заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі в кулуарах Європейського форуму у Вахау.

Глава чеської дипломатії висловився за "модель регати", тобто змагання між кандидатами на вступ до ЄС щодо прогресу реформ. За його словами, спільне приєднання "стримувало б більш швидких кандидатів".

"Адаптація до правил ЄС і реформи – це два паралельні процеси. Ми маємо забезпечити європейську перспективу кожній європейській країні, яка цього хоче і виконує вимоги", - підкреслив політик. Відео дня

При цьому, за словами Ліпавського, Україна є особливим випадком, оскільки на неї напала Росія, яка "перетворилася на фашистський режим".

"Путін веде імперіалістичну війну проти всієї Європи. Навіть Чехія стає мішенню для гібридних атак Москви", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що українці визначилися з демократією та "європейським стилем життя", тому заслуговують на всю підтримку з боку країн ЄС, і нагадав, що Чехія також допомагає постачанням зброї та прийняла півмільйона біженців з України - це найбільше число на душу населення в ЄС.

"Я ніколи більше не хочу бачити залізну завісу на кордоні між Чехією та Австрією. Навіть цей раніше смертоносний кордон колись був встановлений за наказом з Москви", - сказав Ліпавський.

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