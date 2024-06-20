Україна закликає ЄС зберігати і нарощувати обсяги й темпи підготовки.

З 2022 року, завдяки ініціативі партнерів, в рамках місії Євросоюзу EUMAM підготовку пройшли понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів та офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначається, питання продовження місії обговорили сьогодні на зустрічі заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца та голова військового штабу ЄС генерал-лейтенант Мікаел Ван дер Лаан.

"Збройні Сили України наразі формують нові бригади, і ми потребуємо якісного навчання для наших військових. Тому продовження Місії ЄС з військової допомоги Україні є критично важливим. Дякуємо за вже надану підготовку та закликаємо зберігати і нарощувати обсяги й темпи", – підкреслив Балануца.

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Як інформують в українському відомстві, Лаан сказав, що підтримує продовження навчання та підготовки українських військових в межах тренувальної військової місії EUMAM.

Зауважується, що місія ЄС з військової допомоги Україні розпочалася восени 2022 року після засідання 27 міністрів оборони країн ЄС і розрахована на два роки. Проте може бути продовжена у випадку необхідності – саме на це спрямовані поточні переговори українського військового керівництва з лідерами ЄС.

Іноземні інструктори в Україні

Як повідомляв УНІАН, Франція хоче також створити тренувальну місію в Україні.

Французька сторона запросила низку держав взяти участь у цьому проєкті. Так, очільник французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар на початку червня надіслав лист з пропозицією взяти участь у коаліції, у тому числі усім державам Балтії, а також Великобританії, США, Швеції, Нідерландам та Польщі.

7 червня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що декілька держав погоджуються відправити на територію України інструкторів для проведення навчань мобілізованих українських громадян.

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