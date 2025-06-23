Керівник ОПУ назвав лише одну "історію", яка не подобається американцям.

Одне з питань, за яке зачепилися критики президента України Володимира Зеленського в Білому домі, включно з самим президентом США Дональдом Трампом, було скасування президентських виборів у 2024 році. Це сталося через труднощі їх проведення в умовах воєнного часу, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він також зазначив, що Зеленський - "демократ" і "сильна людина", у якій зберігається енергія навіть через три роки повномасштабної війни. Єрмак також пообіцяв, що вибори відбудуться, щойно "з'явиться можливість" і буде скасовано воєнний стан, пише The Times.

І висловив упевненість, що Зеленському варто знову балотуватися в президенти, коли вибори все ж будуть проведені. "Я вважаю, що він має йти на вибори, тому що це найкращий президент, якого моя країна знала від часів здобуття незалежності", - підкреслив глава ОП.

Відео дня

І підсумував, що звинувачення Зеленського в авторитаризмі - "нісенітниця", на тлі наростаючого конфлікту між Зеленським і мером Києва Віталієм Кличком.

Інші новини про вибори в Україні

Раніше УНІАН повідомляв про різку відповідь Єрмака Трампу з приводу цього питання. "При всій повазі, нікому не потрібно вимагати від України проведення виборів. Демократія - наша сила, ось чому ми такі сильні і такі сміливі", - зазначив тоді він.

Крім того, у травні було проведено опитування серед українців. Головним питанням було - чи підтримують громадяни проведення зараз виборів. 71% опитаних проти виборів після перемир'я. Вони вважають, що вибори мають відбутися після укладення остаточної мирної угоди та завершення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: