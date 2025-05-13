Україна проведе вибори, щойно це дозволить закон.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагав від України проведення виборів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що голосування відбудеться, коли це дозволятиме українське законодавство.

"За всієї поваги, нікому не потрібно вимагати від України проведення виборів. Ми – демократична країна. Україна проведе вибори, щойно це дозволить закон, і всі наші громадяни отримають можливість проголосувати. Таке наше суспільство, наш менталітет. Демократія – наша сила, ось чому ми такі сильні і такі сміливі", – сказав він в інтерв'ю Welt.

Єрмак також висловився про санкції проти Росії. За його словами, не всі обмеження були справді ефективними та болісними для країни-агресора.

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"Ось чому ми продовжуємо аналізувати ситуацію. Але можна сказати, що через три роки система санкцій дійсно працює, крок за кроком. Російська економіка перебуває в поганому стані", – додав Андрій Єрмак.

Вибори в Україні

Як відомо, президентські вибори в Україні мали відбутися в березні 2024 року. Однак через російське вторгнення і запровадження воєнного стану їх було відкладено на невизначений термін.

Питання про проведення виборів за час повномасштабної війни порушувалося не один раз. Зазначалося, що організувати голосування було б складно - по-перше, через питання з безпекою, а по-друге, з огляду на кількість переміщених осіб і військових, які перебувають в окопах.

У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що рейтинг схвалення президента України становить 4 відсотки, і наполіг на проведенні виборів.

У березні 2025 року спецпосланець Трампа Стівен Віткофф заявив, що вибори в Україні необхідні. За його словами, президент Зеленський зараз "у дуже, дуже складній ситуації".

Водночас новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц днями відкинув ідею проведення виборів в Україні.

"Конституція України передбачає, що вибори під час війни неможливі. Я вважаю, що всі ми повинні це поважати. Президент Зеленський – легітимно обраний глава держави і наш партнер по переговорах", – заявив він.

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