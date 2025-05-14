Зеленський має високий рівень підтримки серед виборців.

71% українців не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки.

Про це повідомляє міжнародний інститут соціології (КМІС), оприлюднивши результати опитування, проведеного упродовж 2-12 травня 2025 року.

Відповідаючи на запитання: "Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з Європи тощо. Чи варто Україні після цього проводити вибори?", більшість відповіла, що проти таких виборів.

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71% опитаних проти виборів після перемир’я. Вони вважають, що вибори мають відбутися після укладання остаточної мирної угоди і завершення війни (у березні 2025 року таких було 78%). В той же час вибори після перемир’я підтримує 13% респондентів (в березні 2025 року таких було 9%), а ще 12% опитаних вважають, що виибори потрібно проводити вже зараз, навіть до припинення вогню (в березні – 10%).

За даними опитування, у всіх регіонах України абсолютна більшість виступають проти проведення виборів. Найбільше противників виборів – на Заході України. Відносно найменше противників виборів – на Сході (хоча на Сході також більшість виступають проти виборів).

Також респондентів запитали про довіру до діючого президента України Володимира Зеленського. В КМІС зазначають, що станом на першу половину травня 74% українців довіряли йому, не довіряли – 22%.

При цьому дослідники зазначили, що порівняно з крайнім опитуванням у березні цього року довіра президенту зросла: так, частка тих, хто довіряє, зросла з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з 41% до 52%.

В КМІС зазначають, що підтримка проведення виборів тісно пов’язана з довірою президенту України. Так, більше половини тих, хто не довіряє президенту, підтримують проведення виборів – 57% проти 38%, які проти проведення виборів навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки.

Серед же тих, хто довіряє президенту, 82% висловлюються проти проведення виборів (підтримують проведення - 15%).

Президентські вибори в Україні

Відповідно до законодавства України, президентські вибори мали відбутися в березні 2024 року. Але через війну в державі було запроваджено воєнний стан, який виключає можливість проведення виборів.

Президент США Дональд Трамп говорив про необхідність вже зараз провести в Україні президентські вибори, при цьому європейські лідери не підтримують таку ідею.

Зокрема новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Конституція України вказує, що вибори під час війни неможливі. При цьому додав, що президент Зеленський - легітимно обраний глава держави.

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