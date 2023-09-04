Як зазначає голова МЗС, серед країн-членів НАТО панує тенденція не ескалювати інтерпретацію подій, які відбуваються безпосередньо на прикордонні з Україною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що заперечувати, що на територію Румунії впали російські ударні дрони Shahed, які вночі атакували Одеську область, безглуздо. Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам.

"Я думаю, що конкретно у цьому випадку зараз вони вивчають усі аспекти того, що відбулося. Заперечувати, що туди щось впало, і ми стверджуємо авторитетно, з доказами, що це прилетіли "Шахеди" - заперечувати це безглуздо, тому що є фотодокази того, що там щось сталося і впало", - сказав Кулеба.

"Але ясно, що вони як суверенна влада, взяли паузу для того, щоб повністю дослідити і зробити висновки", - додав міністр.

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Глава МЗС підкреслив, що треба відверто говорити про існування "тенденції намагання неескалювати інтерпретацію тих, чи інших подій з боку партнерів для того, щоби просто не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Він зазначив, що це стосується подій не лише в Україні, але це стосувалось і Польщі, коли вона страждала від штучного притоку мігрантів з Білорусі, бо Польща "намагалась здійняти хвилю в НАТО, то їй теж сказали, що ви теж давайте не занадто загострюйте".

"Для нас абсолютно очевидно, що сталося. У нас є фотодокази і ми готові ними поділитися. Але остаточні висновки буде робити румунська влада, яка потім має сказати, що з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім з ними щось зробити", - заявив Кулеба.

Падіння російських дронів у Румунії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після нічної атаки на Одеську область на території Румунії впали та здетонували запущені Росією іранські дрони-камікадзе "Шахед". Але в Міністерстві оборони Румунії спростували інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час російської атаки по Україні.

Як зазначили в ДПСУ, українські прикордонники зафіксували дві детонації "шахедів" на території Румунії і просили колег надати можливу інформацію щодо цих випадків, проте відповідь поки не надійшла.

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