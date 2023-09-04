В області від 02:00 лунає повітряна тривога.

Вночі Російська Федерація вкотре запустила по Одеській області безпілотні літальні апарати. Про це повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.

О 02:00 у своєму офіційному Telegram-каналі вони попередили мешканців Одещини про загрозу застосування російськими окупантами ударних БпЛА. У подальших повідомленнях перебувати в укриттях закликали жителів Ізмаїльского та Килийського районів.

Тим часом голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також попередив про небезпеку. "Ізмаїльський район, наголошую на необхідності перебувати всім у безпечних місцях! Роботу сил ППО знімати категорично заборонено!" - написав він у Telegram.

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Атака дронів на Одещину: що відомо

Нагадаємо, вчора ввечері Повітряні сили Збройних сил України попередили, що з російського міста Приморсько-Ахтарськ могли запустити ударні дрони типу "Shahed".

Відколи росіяни вийшли з "зернової угоди", вони систематично атакують південь України, намагаючись знищити її портову інфраструктуру.

Під час попердньої атаки, 3 серпня, вони атакували Одеську область 25 дронами, поціливши у припортову інфраструктуру. 22 безпілотних літальних апарати знищила українська протиповітряна оборона.

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