Вночі Російська Федерація вкотре запустила по Одеській області безпілотні літальні апарати. Про це повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.
О 02:00 у своєму офіційному Telegram-каналі вони попередили мешканців Одещини про загрозу застосування російськими окупантами ударних БпЛА. У подальших повідомленнях перебувати в укриттях закликали жителів Ізмаїльского та Килийського районів.
Тим часом голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також попередив про небезпеку. "Ізмаїльський район, наголошую на необхідності перебувати всім у безпечних місцях! Роботу сил ППО знімати категорично заборонено!" - написав він у Telegram.
Атака дронів на Одещину: що відомо
Нагадаємо, вчора ввечері Повітряні сили Збройних сил України попередили, що з російського міста Приморсько-Ахтарськ могли запустити ударні дрони типу "Shahed".
Відколи росіяни вийшли з "зернової угоди", вони систематично атакують південь України, намагаючись знищити її портову інфраструктуру.
Під час попердньої атаки, 3 серпня, вони атакували Одеську область 25 дронами, поціливши у припортову інфраструктуру. 22 безпілотних літальних апарати знищила українська протиповітряна оборона.