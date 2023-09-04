Крім того, українські прикордонники просили румунських колег надати можливу інформацію щодо падіння ворожих дронів.

Українські прикордонники зафіксували дві детонації "шахедів" на території Румунії і поінформували колег, проте відповідь поки не надійшла. Про це в коментарі УП розповів речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

"По певних каналах зв'язку прикордонники України поінформували румунських колег, що фіксували дві детонації на території Румунії в певних районах при здійсненні атаки Росією літальними апаратами", - заявив Демченко.

Крім того, за його словами, українські прикордонники просили надати можливу інформацію щодо цих випадків, проте "відповіді від румунської сторони ще не надходило".

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Падіння "шахедів" РФ в Румунії - що відомо

Сьогодні вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе. Зокрема, під удар потрапила цивільна інфраструктура Подунав'я. Всього зафіксовано 25 ударних БпЛА Shahed-136/131, з них 22 знищили українські сили. Під час атаки постраждали двоє чоловіків - у одного з них діагностовано опік плеча, а у другого - оглушення від ударної хвилі.

Під час атаки по Одеській області Російські "шахеди" впали на території Румунії.

Разом з тим у Міністерстві оборони Румунії спростували інформацію про падіння російських безпілотників на територію країни.

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