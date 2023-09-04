Олег Ніколенко зазначив, що "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

У Румунії відреагували на атаку російських дронів на порт Рені в Одеській області в ніч на 4 вересня. Зазначається, що БПЛА не становили загрози для країни.

"Ніколи засоби нападу, використані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії", - йдеться у заяві Міноборони Румунії у Facebook.

Водночас у Бухаресті засудили російські удари по портах України

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"Міністерство національної оборони найрішучішим чином заявляє, що ці напади, спрямовані на цивільні об'єкти та інфраструктуру на Україні, невиправдані і глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

У Румунії запевнили, що стежать за ситуацією на землі, в морі та повітрі, а також вживають заходів щодо посилення оборони та стримування на східному фланзі.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував ситуацію, що склалася в Одеській області.

"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали і здетонували на території Румунії. Це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не тільки безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, у тому числі держав-членів НАТО", - зазначено в повідомленні.

При цьому він закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також сусідніх держав.

Атака РФ на Одеську область в ніч на 4 вересня - що відомо

Армія Російської Федерації в ніч на 4 вересня вдарила дронами по Одеській області. Зокрема, під удар потрапила цивільна інфраструктура Подунав'я. Всього зафіксовано 25 ударних БпЛА Shahed-136/131, з них 22 знищили українські сили.

В результаті атаки зафіксовано потрапляння в припортову інфраструктуру, двоє людей постраждали - чоловіків 34 і 42 років. Лікарі діагностували у одного опік плеча, а у другого - оглушення від ударної хвилі.

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