Міністр зазначив, що військова підтримка посилює переговорні позиції України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував країнам, які надали Україні додаткову оборонну підтримку на тлі загрози вторгнення Росії.

На брифінгу міністр нагадав, що Україна на є членом НАТО, і дія статті 5 Північноатлантичного договору не поширюється на Україну, проте деякі країни підтримали нашу країну, передає "Європейська правда".

"Ми вдячні Сполученим Штатам, Великобританії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії, Чехії та іншим членам НАТО за виділення додаткової оборонної підтримки наших Збройних сил", – заявив Кулеба.

За його словами, ця підтримка посилює переговорну позицію України.

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"Ця сила потрібна саме для того, щоб її не довелося застосовувати", – зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Естонія, Литва і Латвія нададуть Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, мова йде про ракетні комплекси Javelin і Stinger.

Втім, в ЄС є країни, які цілеспрямовано блокують постачання зброї Україні для захисту від російської агресії. Зокрема, мова йде про Німеччину.