Голова Міноборони Латвії назвав кілька причин, чому введення латвійських військ в Україну не планується.

Латвія надаватиме Україні лише зброю, проте не буде направляти до нашої країни військових.

Про це в інтерв'ю виданню iRozhlas повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

"Введення латвійських військ в Україну не планується з кількох причин. По-перше, офіційного запиту від українців немає. По-друге, ми є членами Північноатлантичного альянсу, і ми б не пішли на такий крок, не обговорюючи це з іншими державами. Це може мати різні наслідки. І по-третє, ми не така вже й велика країна, яка б щось суттєво змінила, відправивши свої війська", - пояснив Пабрікс.

За його словами, раніше Рига надавала Києву гуманітарну допомогу, однак після того, як Україна "зіткнулися з імовірною агресією" з боку Росії, настав час допомогти зброєю.

Пабрікс також зазначив, що найближчими тижнями Латвія надішле Україна зенітні ракети Stinger та відповідне обладнання, а також "інші засоби військової допомоги".

"Ми твердо переконані, що наш моральний обов’язок – допомогти країні та її людям, які хочуть захистити себе. Українці нікому не загрожують, але їхня країна та їхня свобода під загрозою. Ми самі знаємо з нашої історії, що ми повинні відстоювати свої цінності та нашу свободу. Тому ми не хочемо бути свідками того, що українці опиняться беззахисними, якщо агресія все-таки станеться", - сказав голова Міноборони Латвії.

Також він закликав інші країни ЄС та НАТО допомагати Україні та підтримувати українців.

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Як повідомляв УНІАН, Естонія, Литва і Латвія нададуть Україні додаткову оборонну допомогу. Зокрема, мова йде про ракетні комплекси Javelin та Stinger.

Утім, в ЄС є країни, які цілеспрямовано блокують постачання зброї Україні для захисту від російської агресії. Зокрема, мова йде про Німеччину.

Так, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їхній уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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