Так очільник МЗС прокоментував ситуацію з блокуванням поставок зброї Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у відносинах України з Німеччиною настав момент істини.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Німеччина, Франція, інші європейські країни свято вірять в силу діалогу, що діалог - це шлях до вирішення проблеми. Різниця між нами дуже проста. Для них невдалий діалог, який не дозволив вирішити проблему, це просто черговий невдалий діалог, тобто поразка дипломатії. Для нас - це питання життя наших громадян, це питання безпеки нашої держави, це питання існування нашої держави. І тому ми з ними говоримо саме так, що трішки по-різному ми до цього підходимо", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна не може схиляти своїх партнерів до ухвалення певних рішень.

Читайте такожВ МЗС зреагували на реєстрацію у Держдумі проекту щодо визнання "ЛДНР" незалежнимиВін підкреслив, що Німеччина зробила з 2014 року дуже багато для України, в тому числі для мобілізації санкційного тиску, для підтримки українських реформ та економіки.

"Але зараз кожна криза виводить відносини на момент істини. І зараз з Німеччиною ми вийшли на момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки і майбутнього України, як незалежної держави, та євроатлантичної безпеки загалом", - пояснив очільник МЗС.

Міністр також пояснив ще декілька важливих нюансів у відносинах з Німеччиною впродовж останніх років.

"Це підтримка найпотужніших санкцій проти Росії з боку Німеччини, це "Північний потік-2", це питання постачання зброї. Є один аспект, це двостороннє постачання зброї - від Німеччини Україні. Але є і інші. Є питання надання Німеччиною дозволу третій країні на передачу зброї. Є питання згоди Німеччини на закупівлю Україною зброї через систему НАТО. І це ті питання, де ми вважаємо взагалі не може бути розмов про блокування Німеччиною чогось. Двостороннє - так... Але ми дійсно зайшли з Німеччиною в момент істини", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня міністр оборони ФРН Крістіні Ламбрехт знову заявила, що її країна проти поставок зброї Україні на тлі ескалації Росією ситуації біля українських кордонів.

За її словами, у федеральному уряді існує консенсус, що поставка озброєнь в умовах загострення ситуації в даний час недоцільна.

Представники Вільної демократичної партії (ВДП), що входить до правлячої у ФРН коаліції, останнім часом закликають уряд відмовитися від рестриктивної політики у сфері експорту озброєнь і дозволити поставку оборонної зброї Україні.

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