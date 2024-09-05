Масштабні кадрові перестановки викликали занепокоєння.

В Україні несподівано сталися суттєві кадрові зміни. Відставка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби стала найбільшим потрясінням, пише The Telegraph.

"Дмитро Кулеба був одним з найбільш впізнаваних членів кабінету міністрів, але його прохання про системи протиповітряної оборони та послаблення обмежень на західні ракети в останні місяці залишилися без уваги", – пише видання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оновлення міністерського складу "дасть нову силу" українським інституціям. І ця хвиля відставок відбувається в небезпечний для України час, коли Росія досягла значних успіхів у східній частині Донецької області.

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Останніми днями Москва також посилила свої обстріли по всій Україні з великих відстаней, включаючи атаку по Львову, в результаті якої загинуло щонайменше семеро людей. Водночас українські війська захопили понад 500 квадратних миль (понад 1290 квадратних кілометрів, – УНІАН) території на півдні Курської області Росії.

"Ці кадрові перестановки є наймасштабнішими за останні 30 місяців, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Пан Кулеба, міністр закордонних справ України, є найвідомішою жертвою цих перестановок. Йому було доручено переконати західних союзників України – переважно США і Велику Британію – надати дозвіл на ракетні удари дальнього радіусу дії по території Росії. Нещодавно дипломат також очолив зусилля, спрямовані на отримання додаткових батарей протиповітряної оборони Patriot. Минулого тижня він звинуватив кількох неназваних союзників у невиконанні своїх обіцянок щодо надання систем", – йдеться у матеріалі.

Однак українські ЗМІ повідомили, що Верховна Рада відклала відставку міністра закордонних справ на засіданні в середу. Причини такого рішення не наводяться. За даними ЗМІ, ймовірним наступником Кулеби стане Андрій Сибіга – заступник міністра закордонних справ.

Український політолог Володимир Фесенко вважає, що Зеленський намагається уникнути "застою" в ключових міністерствах.

"Він думає, що нові люди будуть більш мотивованими і принесуть нові ідеї", – додав Фесенко.

Але масштабні кадрові перестановки викликали занепокоєння, що Зеленський прагне посилити свій контроль, пише видання.

"На практиці ми бачимо, що всі рішення приймаються в офісі президента", – сказав Фесенко.

Перестановки в уряді України

Днями низка міністрів несподівано подали заяви про відставку. Серед цього числа була міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, очільник Мінʼюсту Денис Малюська, голова Мінстратегпрому Олександр Камишін, а також міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Серед гучних відставок і заява віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Ввечері 4 вересня представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що до Верховної Ради надійшли подання премʼєр-міністра про призначення нових кандидатур на посади у Кабінеті міністрів. Зокрема, Стефанішина може очолити Міністерство юстиції.

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